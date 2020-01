Banco de Sangue do HRMS recebe ação dos taxistas para contribuir com doações de sangue

No HRMS, a ação teve início as 8h e seguiu até as 10h - Foto: Divulgação

Uma parceria do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) com o Hemosul, resultou em uma ação com os profissionais taxistas no Hospital. Os doadores de sangue do período matutino desta sexta-feira (31), ganharam uma corrida gratuita.

A medida se deu para conseguir doação de sangue de todos os tipos para reabastecimento dos estoques cuja necessidade é constante, devido ao número expressivo de pacientes que necessitam de tratamentos que exigem o componente.

No HRMS, a ação teve início as 8h e seguiu até as 10h. Para a enfermeira que coordena o Banco de Sangue da Instituição, Erika Cristine Rosa, a contribuição pode inspirar outras categorias a também ajudar. “A mobilização dos taxistas contribui de forma significativa, no início do ano é comum nossos estoques ficarem baixos, o que nos preocupa muito; nossa expectativa é que essa ação possa motivar outros profissionais a doar sangue, ajudando o próximo”, comentou Erika.

Geralmente cerca de quinze pessoas passam pelo HRMS para realizar a doação de sangue, e devido a ação pioneira dos profissionais taxistas, esse número nesta sexta-feira foi de quarenta e sete doadores. O Banco de Sangue do HRMS será fechado para reforma a partir da próxima segunda-feira (03). A previsão é concluir a obra em quarenta e cinco dias, e durante este período os atendimentos serão centralizados apenas no Hemosul.