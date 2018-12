Banco com Wi-Fi vence concurso para novo mobiliário na Paulista

O Festival de Ideias Paulista para Todos divulgou nesta quarta-feira, 5, o projeto de um novo mobiliário urbano que deverá ser instalado na Avenida Paulista, no centro expandido de São Paulo. A peça escolhida foi um banco tecnológico do escritório Königsberger Vannucchi, responsável pelo retrofit do Sesc Avenida Paulista.

A maior parte da estrutura do banco será de concreto, reunindo diversos recursos tecnológicos e com um sistema interativo controlado por aplicativo, além de ter tomadas USB, Wi-Fi, sistema de iluminação LED e caixa de som. Ele ficará junto aos canteiros da calçada, com espaço para sentar e deitar em meio a plantas e árvores.

As propostas já foram encaminhadas à Prefeitura, por meio da SP Urbanismo, para que sejam instaladas temporária ou permanentemente. O trabalho vencedor concorria com estruturas de descanso da FGMF com o Erê Lab, uma fonte da Nitsche Arquiteturas com a Petro Fontes, além de um banco de Nadezhda e Paulo Mendes da Rocha, primeira peça de mobiliário urbano do premiado arquiteto. O concurso faz parte de ações promovidas pela plataforma digital de cidades Esquina e tem apoio do escritório de advocacia Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.