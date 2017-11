Baleia é encontrada morta no canal entre São Sebastião e Ilhabela (SP)

Uma baleia de 12 metros de comprimento foi encontrada morta no canal entre São Sebastião e Ilhabela, litoral norte de São Paulo, no fim da tarde dessa quarta-feira, dia 22. Durante três horas, equipes da Defesa Civil de Ilhabela e São Sebastião, em parceria com o Instituto Argonauta, realizaram a remoção do mamífero.

O animal, da espécie Bryde, foi rebocado até a Praia Grande, na região central de São Sebastião, e amarrado a uma poita (bloco de concreto que funciona como uma espécie de âncora). A previsão é que a baleia seja enterrada nesta quinta-feira, 23.

Segundo avaliação dos biólogos do Instituto Argonauta, a baleia aparentava estar morta há quatro ou cinco dias. De acordo com informação da Prefeitura de São Sebastião, devido às más condições climáticas, como chuva intensa no canal, ventos fortes e maré agitada, não foi possível o reboque para mar aberto. Durante o reboque do animal, o inchaço da carcaça foi se intensificando e por três vezes os cabos que a puxavam estouraram.