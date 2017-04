Baleia Azul ganha 'concorrentes' do bem: Baleia Verde, Baleia Rosa e agora Preguiça Azul

Depois da repercussão do sinistro Baleia Azul, os 'criativos da internet' já começaram a dar novas cores, objetivos e sentidos ao jogo criado na Rússia, que tem 50 desafios macabros, sendo o último deles o suicídio. Até mesmo o animal foi substituído no adolescente “Preguiça Azul”, que pede aos adeptos ações simples como arrumar a cama, chegar no horário marcado ou mesmo não jogar lixo na rua. Mais parece um roteiro escrito por uma mãe inspirada para incentivar o bom comportamento dos filhos pelo whatsapp.

Com o intuito de, através do humor, desestimular adolescentes a participarem do jogo conhecido como Baleia Azul. A página humorística "Preguiça Azul" publicou um novo jogo, que contém desafios como: "Forrar a cama ao acordar sem que ninguém precise mandar" ou "Tirar as melhores notas da turma e tirar uma foto do boletim".

Na página, são postadas fotos que brincam com situações diárias da vida de todo adolescente. A brincadeira está dando o que falar nas redes sociais. São 50 desafios para os adolescentes:



01 - Forrar a cama ao acordar sem que ninguém precise mandar

02 - Lavar os pratos e deixa-los limpos a ponto de uma pessoa poder comer neles

03 - Varrer a casa toda, deixando tudo limpo em até 5 minutos

04 - Subir numa escada e tirar as roupas do varal

05 - Conseguir dobrar e colocar todas as suas roupas nas gavetas, igualzinho sua mãe faz.

06 - Mandar mensagens no whatsapp sem erros de português

07 - Tirar as melhores notas da turma e tirar uma foto do boletim.

08 - Tomar banho sem molhar o banheiro todo

09 - Suportar conviver com um celular mais antigo sem ficar enchendo o saco do pai pra comprar um novo

10 - Obedecer no mínimo 70% das ordens dos pais durante o dia

11 - Reconhecer publicamente que não é que as pessoas não te entendem, é que você é idiota mesmo e quer fazer drama por causa disso.

12 - Se comportar como alguém da sua idade

13 - Parar de se vestir como se todos da sua idade tivessem que usar o mesmo tipo de roupa.

14 - Parar de ser zé droguinha, todo mundo já entendeu que você é o revoltadinho da família, agora volte pra sua pokebola

15 - Não beber, porque se você já é idiota sóbrio, imagina bêbado.

16 - Não ser um imbecil por 1 dia.

17 - Fazer sua própria comida, afinal você tem mãos também.

18 - Lavar o seu banheiro pra que ele não pareça um banheiro de rodoviária.

19 - Ouvir música em um volume que não incomode os outros moradores da casa.

20 - Ir até a padaria pra comprar o pão todos os dias

21 - Assistir um documentário sobre a fome na África pra saber que você não é o mais sofredor do mundo.

22 - Passar um dia sem falar a palavra "TOP"

23 - Limpar os pés quando entrar em casa

24 - Limpar os pés antes de deitar no sofá

25 - Passar um dia sem irritar seus pais

26 - Passar um dia sem gastar o dinheiro dos seus pais

27 - Nas reuniões de família, ser simpático, é tão chato pra você aguentar sua família, quanto é pra sua família aguentar você.

28 - Comer de boca fechada

29 - Usar talco para chulé

30 - Ligar pro seus pais pra avisar pelo menos onde você está seu inútil

31 - Não jogar lixo na rua

32 - Não gritar na rua

33 - Não incomodar a vizinhança

34 - Respeitar seu professor

35 - Chegar no horário combinado

36 - Não pichar o muro da casa dos outros

37 - Apagar a luz se não tiver no quarto que seus pais não são sócios da Eletrobrás

38 - Desligar a televisão se não tiver assistindo

39 - Parar de reclamar das roupas que tem

40 - Comer tudo que botou no prato

41 - Arrumar um emprego

42 - Pentear o cabelo que nem gente

43 - Não usar óculos escuros em ambientes fechados

44 - Não usar bonés em ambientes fechados

45 - Não usar bonés de aba reta em nenhum ambiente

46 - Dar bom dia

47 - Falar "Com licença"

48 - Falar "Obrigado"

49 - Ter um mínimo de educação

50 - Não se matar, seu imbecil.







