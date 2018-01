Supermercados, bancos, farmácias e postos de combustíveis foram os estabelecimentos mais denunciados em 2017

No total, de janeiro a 19 de dezembro, foram realizadas 691 fiscalizações durante o ano - Foto: Keila Tormena

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2018/01/BALANÇO-PROCON-PORTAL-MA4.m4a

Os supermercados, bancos, farmácias e postos de combustíveis foram os principais alvos das inspeções do Procon em Mato Grosso do Sul, que resultaram em 356 autuações. Os números divulgados são referentes a fiscalizações realizadas em 2017 na Capital e interior do Estado.

Para o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, o balanço é positivo. No total, de janeiro a 19 de dezembro, foram realizadas 691 fiscalizações durante o ano: 131 em supermercados, 114 em bancos, 73 em postos de combustíveis, 15 em farmácias e 358 outras operações em estabelecimentos de comércio em geral, entre os quais, restaurantes, lojas, borracharias, etc.

Ele esclarece que a maior parte das fiscalizações é motivada por denúncias dos consumidores. Contribuição fundamental para que o órgão possa cumprir suas metas para 2018.

Parte das fiscalizações contou com a parceria da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e de órgãos como Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Vigilância Sanitária, conselhos profissionais e outros, conforme a área de atuação do segmento dos estabelecimentos vistoriados.

Consumidores podem acionar o número 151 do Disque Denúncia ou o Fale Conosco do site.