Balanço da Semana Nacional de Trânsito revela: MS tem redução de 35% no número de acidentes

Terminou nesta segunda-feira o calendário de atividades alusivas à Semana Nacional de Trânsito 2017, que neste ano teve como tema “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”.

De acordo com o Governador Reinaldo Azambuja, houve uma significativa redução do número de acidente e vítimas fatais nos últimos anos, porém é preciso continuar trabalhando pela conscientização.

Reinaldo Azambuja afirmou que até o final de outubro a traumatologia terá um hospital único no Estado para atendimentos de alta e média complexidade, que é o Hospital do Trauma.

A Semana Nacional do Trânsito (SNT) é prevista dentro do código brasileiro de trânsito. Todos os anos essa campanha é realizada em todos os estados do País, com ações em diversos municípios. No Mato Grosso do Sul, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) ficou a frente da organização, promovendo eventos esportivos como o passeio ciclístico e a corrida de rua que aconteceram em Dourados, Três Lagoas e Campo Grande.

