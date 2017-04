Bala perdida mata idoso que lia jornal no Rio

Uma troca de tiros hoje (3) envolvendo policiais militares e traficantes de drogas na favela Mandela 2, em Manguinhos, zona norte do Rio, resultou na morte de Evangelista da Silva,72 anos, atingido por um tiro de bala perdida na cabeça, quando lia jornal no portão de casa.

A vítima morreu na hora. Devido ao tiroteio, duas escolas da rede municipal, duas creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil estão sem funcionar por medida de segurança, deixando 1.559 alunos sem aula.

Com a morte, moradores da comunidade de Manguinhos fecharam a Avenida Leopoldo Bulhões, principal ligação do bairro com a zona norte e a Avenida Brasil. Eles também atearam fogo em paus e pneus, fechando totalmente a avenida.

Policiais dizem que foram atacados por bandidos

De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará/Mandela, policiais da unidade estavam em patrulhamento na localidade conhecida como Mandela 2, por volta das 10h de hoje, quando foram atacados por criminosos armados. Na ação, um homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O local está isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Neste momento, moradores realizam uma manifestação e objetos estão sendo incendiados na Avenida Leopoldo Bulhões. O policiamento na região está reforçado. A Divisão de Homicídios investiga o caso.

Este é o segundo caso envolvendo vítima de bala perdida em menos de uma semana. Na última quinta-feira (30), a estudante Maria Eduarda Alves da Conceição, 13 anos, foi morta por bala perdida, quando participava de uma aula de educação física na quadra da escola municipal Jornalista Daniel Piza, em Acari, zona norte da cidade.

Veja Também

Comentários