Bairros de Campo Grande vão receber atendimento móvel com dicas para quem deseja empreender

Campo Grande (MS) – Nos próximos meses, bairros de grande densidade empresarial e populacional de Campo Grande vão receber dicas para quem deseja abrir o próprio negócio e orientações que ajudarão a melhorar a realidade das empresas. Foi lançando hoje (26), o projeto “O bom do bairro é o pequeno negócio”, ação do Sebrae/MS em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), no âmbito do Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios. A solenidade de abertura da ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (26) na Galeria Pontalina, no bairro Universitário.

O secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna, participou da solenidade de abertura da ação “O bom do bairro é o pequeno negócio” e ressaltou a importância do trabalho para fomentar o empreendedorismo e a economia de Campo Grande. “O objetivo do Propeq é estimular os pequenos negócios em todo o Estado. Participar de uma ação como essa em Campo Grande é fundamental, pois contribui para a capilaridade do programa. Muitos bairros da Capital são hoje grandes e importantes núcleos populacionais, com vida própria e uma atividade econômica em crescimento, na qual a população não precisa sair para ir ao centro pagar uma conta ou resolver um problema. O atendimento oferecido nessa ação vai fortalecer os pequenos negócios e estimular o empreendedorismo”, afirmou Ricardo Senna.

Na ação “O bom do bairro é o pequeno negócio”, que será realizada até o mês de novembro em Campo Grande, a unidade de atendimento móvel do Sebrae/MS deverá promover 1.500 atendimentos. Além disso, uma equipe capacitada estárá à disposição para esclarecer dúvidas por meio do Portal de Atendimento, com o chat online Fale com um especialista.

De acordo com o Sebrae/MS, a ideia de oferecer o atendimento móvel nos bairros surgiu devido ao momento pelo qual a classe empresarial do Brasil tem passado, já que, com a redução do quadro de funcionários, o empreendedor – em especial da micro e da pequena empresa – se vê cada dia mais sem tempo de sair do estabelecimento para buscar alternativas que driblem a crise.

Os atendimentos acontecem das 10 às 17 horas, com intervalo entre 13 e 14 horas. O cronograma segue até o dia 10 de novembro, passando pelas regiões do Bandeira, Anhanduzinho, Lagoa, Imbirussu e Segredo. Foi dada prioridade às regiões periféricas da cidade, já que a sede da instituição está localizada no Centro e próxima ao Prosa. Somadas, as localidades a serem atendidas com a ação concentram mais da metade (35 mil de 60 mil) dos pequenos negócios ativos no município, segundo levantamento do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul.

Para ser atendido, basta ir até o veículo, que estará estacionado em pontos estratégicos. Já os interessados em receber o atendimento presencial dos programas ALI (foco em pequenas empresas) e Negócio a Negócio (microempreendedores individuais e microempresas), disponíveis a todas as regiões da Capital, inclusive o Centro e o Prosa, podem solicitar uma visita por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

Confira abaixo o cronograma de atendimento nos bairros:

Região do Bandeira

Universitário

Datas: 24 a 28 de abril; e 07 a 11 de agosto

Local: Galeria Pontalina – Rua Pontalina, 584

Itamaracá

Datas: 15 a 19 de maio; e 28 de agosto a 01 de setembro

Local: a definir

Moreninha

Datas: 19 a 23 de junho; e 02 a 06 de outubro

Local: a definir

Anhanduzinho

Jardim Centro-Oeste

Datas: 2 a 5 de maio; e 14 a 18 de agosto

Local: Galeria Cafezais – Av. dos Cafezais, 1919

Aero Rancho

Datas: 26 a 30 de junho; e 16 a 20 de outubro

Local: a definir

Região do Lagoa

Jardim Tijuca

Datas: 08 a 12 de maio; e 21 a 25 de agosto

Local: Supermercado Serve Sempre – Rua Fátima do Sul, 121

Imbirussu

Santo Amaro

Datas: 03 a 07 de julho; e 23 a 27 de outubro

Local: a definir

Região do Segredo

Nova Lima

Datas: 10 a 14 de julho; e 06 a 10 de novembro

Local: a definir

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), com informações da Assessoria de Comunicação do Sebrae/MS

Fotos: Afranio Pissini

