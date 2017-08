Bairro Universitário recebe campanha de prevenção contra incêndios urbanos

O bairro Universitário, um dos que mais apresentaram focos de incêndios urbanos até o momento, recebeu nesta quinta-feira, 17, na Escola Estadual Elvira Mathias de Oliveira, a primeira ação da campanha contra incêndios urbanos ‘Agosto Alaranjado’. Com teatro e explicações de militares do Corpo de Bombeiros, os alunos receberam informações sobre os males provocados para saúde humana, para os biomas e como acionar os órgãos competentes de combate e fiscalização.

A campanha Agosto Alaranjado é organizada pela Planurb em parceria com outros órgãos e entidades como o Corpo de Bombeiros, Semadur, a Câmara Municipal, entre outros. As ações programadas para as escolas públicas do bairro Universitário e região serão feitas pelo mandato do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade), que é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e coordenador nacional da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas.

Com uma intervenção teatral que vive no fictício o dia a dia de um telejornal com participação do telespectador, os atores apresentam situações que envolvem denúncias de incêndios em vegetação urbana, os prejuízos e males causados. A apresentação é dinâmica, os personagens utilizam exemplos práticos como do sitiante que usa fogo para limpeza de terreno, a vizinha indignada com a ação incorreta do seu vizinho e as orientações de quais telefones devem ser discados em cada uma das situações.

Em seguida, militares do Corpo de Bombeiros apresentam algumas cenas reais do cotidiano da cidade, como fogo em vegetação em áreas habitáveis, terrenos baldios, salvamento de animais domésticos que foram cercados pelas chamas, os reflexos na saúde humana que lotam unidades de saúde de pacientes com problemas respiratórios e o apelo para que as crianças levem estas informações para a família.

Eduardo Romero destaca que o uso de fogo em vegetação, em muitos casos, é questão cultural antiga para limpeza de áreas e que o processo de mudança de atitude nos adultos leva um pouco mais de tempo, porém com a ajuda das crianças que recebem as informações na escola o trabalho de conscientização vai se tornando mais fácil.

Levantamentos

De acordo com registros o município de Campo Grande, os bairros que registraram até o momento o maior número de ocorrências de incêndios em vegetação foram: Universitário, Monte Castelo, Mata do Jacinto, Rita Vieira, Carandá Bosque, São Francisco, Chácara Cachoeira, Santo Antônio, Coronel Antonino, Aero Rancho, Jardim Tijuca, Jardim Los Angeles, Cidade Morena, Nova Campo Grande e Santa Luzia.

