Bairro Aero Rancho recebe projeto Meus Bairro é Show a partir das 15 horas

Em alusão aos 118 de Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promoverá no domingo (6) o Meu Bairro é Show. O projeto reunirá música, dança, artesanato e gastronomia das 15 horas ás 21 horas na Rua Jornalista Valdir Lago, ao lado do Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, o mais populoso de Campo Grande.

O objetivo do evento, além de celebrar o aniversário da capital sul-mato-grossense, é descobrir os talentos que se escondem pelas ruas da região. “Esta edição do Meu Bairro é Show é comemorativa. Estaremos no bairro mais populoso da cidade para celebrar os 118 anos da nossa Capital, além de mapear e reconhecer os talentos do Bairro Aero Rancho. O artesanato e a gastronomia que estarão à venda no dia são todos produzidos pela própria comunidade”, destaca a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda.

Na programação, inclusive, além do sambista Chokito e da dupla Lennon e Half, o domingo também contará com a participação do MC Frango, MC Lula, MC Silas, Grupo A3, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Aero Rancho e grupos de dança do próprio bairro.

“Não tínhamos estes projetos anteriormente e vejo que precisamos mesmo deste acréscimo de cultura, desta visão para nossa comunidade artística. O nosso próprio Parque Ayrton Senna precisa receber mais cultura”, observa o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho, Setor 3, Jailson Nabhan de Oliveira.

Associação de bairros vizinhos e de todos os demais setores do Aero Rancho estarão presentes no evento com a comercialização de artesanatos produzidos na região e gastronomia. A próxima edição acontecerá no dia 20 de agosto, na região das Moreninhas.

Serviço: Meu Bairro é Show

Local: Rua Jornalista Valdir Lago, ao lado do Parque Ayrton Senna

Data: 06 de agosto

Horário: das 15 horas às 21 horas

Participação gratuita

