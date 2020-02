Baile do Servidor reúne 2 mil pessoas em noite de animação e solidariedade

Ao som das marchinhas de carnaval, os servidores elogiaram a iniciativa do Governo pela organização do evento pré-carnavalesco - Foto: Divulgação

Servidores animados, música de qualidade e o incentivo à solidariedade foram os ingredientes para o sucesso da 7ª edição do Baile do Servidor Público de Mato Grosso do Sul, que reuniu mais de duas mil pessoas no último sábado (15.02), no Clube Estoril em Campo Grande.

Ao som das marchinhas de carnaval, os servidores elogiaram a iniciativa do Governo pela organização do evento pré-carnavalesco, que já virou tradição no Estado por promover o lazer e a integração entre os servidores do executivo estadual.

Acompanhada dos amigos e da filha, a servidora Neiry Gusmão contou que gosta bastante de dançar, e desde o primeiro anúncio do Baile ficou acompanhando a abertura das inscrições. “São momentos únicos, de alegria. É sempre muito bom o Governo proporcionar pra gente esse lazer e esse encontro com os amigos”, destacou a servidora da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Líder de uma torcida organizada, a servidora Carolina Salles aproveitou a oportunidade para colocar o bloco dos amigos para curtir o carnaval. “Bacana reunir todo mundo, combinar a fantasia e comemorar a vida ao lado dos amigos. Gratidão ao Governo por investir em ações tão positivas que nos proporcionam essa oportunidade de distração e lazer”, destacou Carol, servidora da Secretaria de Educação.

Fantasiado de gênio da lâmpada, o secretário Especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, enfatizou a participação do servidor nas ações culturais desenvolvidas com foco no aprimoramento das relações interpessoais. “Essa é uma noite muito feliz, nós servidores precisamos destes momentos de confraternização da família e dos amigos dos servidores. Dessa forma fortalecemos os laços de amizade e companheirismo, o que reflete positivamente nas atividades desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho”, pontuou Assis.