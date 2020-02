Baile do Servidor pré-carnaval está com inscrições abertas

Inscrições estão abertas e dão direito a um acompanhante

Campo Grande (MS) – Os servidores mais criativos que participarem do 7° Baile do Servidor edição carnavalesca, poderão receber premiações pelas melhores fantasias. Serão quatro modalidades de vencedores: bloquinho, casal, masculino e feminino.

Na última edição, a servidora Alice Ajiki e outras nove amigas formaram o bloquinho “As Melindrosas” e conquistaram o título de melhor fantasia de bloco no baile pré-carnavalesco do servidor de 2019. “A gente achou que era uma fantasia fácil. Toda mulher tem uma roupa preta no guarda-roupas, então decidimos montar as outras peças em vermelho e compramos os colares de pérolas”, conta. Ela já garantiu a inscrição do baile deste ano, mas faz mistério sobre a fantasia. “Será surpresa”, brinca.

Já a servidora Elanai Rodrigues levou a premiação na categoria individual feminino com a fantasia de “Caveira Mexicana Glamour”. O objetivo principal segundo ela, era “estar linda e se divertir”, mas a premiação veio como um plus para fechar a noite com chave de ouro, com ela sendo eleita pelo público, a fantasia mais bonita na categoria. “O prêmio é uma consequência, acho que o mais importante é você manter o astral lá em cima e estar pronto para se divertir”.

A seleção das melhores fantasias durante o Baile do Servidor é realizada por uma comissão pré-definida pela organização do evento. Porém, a decisão final fica por conta do público presente na festa, que vota para escolher os vencedores. Motivo pelo qual é tão importante convidar os colegas do trabalho para participar do evento.

O secretário Especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, afirma que a festa já virou tradição entre os servidores, e faz suspense sobre a premiação. “Estamos definindo os prêmios junto aos nossos parceiros, e em breve iremos divulgar. O que posso adiantar é que estamos preparando tudo com maior carinho para que seja mais uma noite leve e cheia de histórias para recordar. Se inscreva e venha curtir com a gente”, convida Assis, que desde 2015 conduz o evento.

O Baile do Servidor é promovido anualmente pelo Governo do Estado, com objetivo de proporcionar a integração dos servidores ativos e inativos através de um ambiente informal que ofereça descontração, lazer e cultura.

De quebra, o evento oferece ao servidor a oportunidade de praticar a solidariedade, e contribuir com entidades filantrópicas de Campo Grande, que são convidadas para atender a parte de alimentação do evento. Com isso, 100% do que as instituições conseguirem vender na festa é revertido em prol das ações desenvolvidas por cada uma delas na cidade. Em edições anteriores já foram beneficiadas entidades como Cotolengo, Sociedade Espírita Alan Kardec (SEAK), Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), Centro de Educação Infantil Zedu, Clube de Mães Cedeg/APAE, entre outras.

Com entrada gratuita e número de vagas limitado, o 7° Baile do Servidor terá animação do sambista Gideão Dias e da Banda Lilás, conhecida pela versatilidade de seus shows composto por repertório diversificado, bailarinas e figurino temático.

Apesar de ser uma festa temática, estar vestido a caráter não é obrigatório. As inscrições estão abertas aqui , e cada inscrição dá direito a um acompanhante. É necessário levar a inscrição impressa. A festa acontece no dia 15 de fevereiro no Clube Estoril, a partir das 21h.

Evento: 7° Baile do Servidor – Edição Pré-Carnaval

Data: 15/02/2020 (sábado)

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Thomé Veríssimo, nº 20 Jardim Autonomista.

Horário: 21 horas

Animação: Banda Lilás e sambista Gideão Dias

*Inscrições antecipadas e limitadas

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Arquivo/Junior Vasconcelos