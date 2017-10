Baile da Melhor Cidade acontece no sábado no Teatro de Arena do Horto Florestal

A Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos promove no sábado (28), a partir das 14 horas, no Teatro de Arena do Horto Florestal, localizado na Avenida Fábio Zahran, 316, Vila Carvalho, o “Baile da Melhor Cidade”.

De acordo com o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, o baile faz parte do encerramento do Mês da Pessoa Idosa marcado pela Campanha “Respeite: Todos pelos direitos dos idosos” onde acontecem ações como: Blitz Educativa no terminal de transbordo com o objetivo de informar sobre a Lei Municipal nº5.790, que dispõe todos assentos como preferenciais.

“Nosso objetivo é sensibilizar a população e garantir os direitos dos idosos. Nesta campanha informativa orientamos a população sobre as vagas especiais de estacionamento e os idosos sobre como obter o cartão que credencia a estacionar na vaga preferencial”, diz Ademar.

O “Baile da Melhor Cidade” acontece todo último sábado de cada mês. Neste mês de outubro conta com as parcerias da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que se unem para garantir o direito da pessoa idosa a inclusão, integração social, lazer, saúde, cultura e com a palestra sobre o Direito da Pessoa Idosa no CCI Edmundo Scheuneman (Piratininga).