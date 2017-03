Bahia recebe 307 mil testes rápidos para diagnóstico de Zika

Começa hoje (16) a distribuição de 307 mil testes rápidos para diagnóstico do vírus Zika na Bahia. De acordo com a Secretaria de Saúde, os testes devem estar disponíveis nas maternidades e nos laboratórios públicos de todo o estado em até 15 dias.

A secretaria informou que este é o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde à Bahia e corresponde a mais de 50% do total previsto para o ano.

A tecnologia do teste rápido permite que, em até 20 minutos, o paciente saiba se está infectado ou se já teve algum contato com o vírus Zika em algum momento da vida mesmo que não tenha apresentado sintomas. Até a criação do teste, o diagnóstico era feito com a detecção do vírus em exames laboratoriais, cujos resultados podiam levar semanas.

O teste rápido fornecido pelo Ministério da Saúde foi desenvolvido e produzido na Bahia, pelo laboratório público Bahiafarma, que obteve o primeiro registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ao todo, o Ministério da Saúde adquiriu 3,5 milhões de testes e fará a distribuição em toda a rede pública do país por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os gestores municipais participaram hoje (16) de uma conferência online na qual foram orientados sobre a utilização do teste nas cidades que receberão a ferramenta.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Bahia, no ano passado, foram notificados mais de 57 mil casos de Zika em todo o estado. Este ano foram registradas 460 notificações, somente até 21 de fevereiro.

