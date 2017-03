Bahia investiga nove casos de pessoas com febre amarela

A Bahia tem nove casos suspeitos de febre amarela em humanos. Segundo boletim divulgado hoje (7), pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), foram 16 casos suspeitos, este ano, até o dia 1º de março. Sete, no entanto foram descartados após exames laboratoriais.

Os casos que continuam em análise são procedentes das cidades de Itiúba, Itamaraju, Nova Viçosa, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Feira de Santana, além de dois moradores do estado de Alagoas, que passaram por várias cidades da Bahia.

Na cidade de Alagoinhas foi confirmado um caso da doença em um macaco. O animal habita na zona rural da cidade, para onde a Sesab encaminhou 100 mil doses extras da vacina, com o objetivo de imunizar a população que ainda não concluiu o calendário de vacinação.

Com a confirmação da doença no macaco, o Secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, esteve na cidade acompanhando outras ações de combate ao mosquito transmissor da febre amarela – aedes aegypti -, além de fazer apelo à população para que as pessoas procurem se vacinar nos postos de saúde.

Para debater os fatores da febre amarela em humanos, a Assembleia Legislativa estadual fez hoje (7), uma audiência pública. Responsáveis pela Vigilância Epidemiológica na Bahia apresentaram dados e destacaram a ausência de casos confirmados em humanos.

