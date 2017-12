Bacia do Taquari será a próxima beneficiada com recursos do Programa de Conversão de Multas

Nesta quarta-feira, dia 06, o governador Reinaldo Azambuja reuniu-se em Brasília, com o Ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho, de quem ouviu o anúncio de que a Bacia do Rio Taquari será a próxima a ser beneficiada com os recursos do Programa de Conversão de Multas, criado em outubro deste ano.

Segundo o governador, o ministro afirmou que a publicação em edital deve sair até março do ano que vem.

Reinaldo Azambuja explicou que o próximo passo é juntar o projeto do Governo do Estado com o projeto do Cointa (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari) para elaboração do edital de chamamento público.

Com a criação do Programa de Conversão de Multas, a estimativa de arrecadação era de R$ 4,6 bilhões para o meio ambiente.

A estimativa do Imasul é de que sejam necessários R$ 700 milhões para a recuperação da Bacia do Rio Taquari.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)