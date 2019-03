Bacalhau do Batata leva foliões para as ladeiras de Olinda

Desde o início da manhã desta Quarta-Feira de Cinzas, o tradicional bloco Bacalhau do Batata arrasta foliões pelas ladeiras de Olinda (PE) ao som do frevo. Há 57 anos nascia o Bacalhau do Batata, quando o garçom Izaías Pereira da Silva, o Batata, inconformado com o fato de trabalhar no carnaval e não poder cair na folia, criou o próprio bloco para reunir pessoas na mesma situação. O bloco caiu no gosto dos foliões e é o destaque da programação em Olinda hoje (6).

O encerramento do carnaval de Olinda será com o show Peixinhos, com Família Salustiano, A Bela da Tarde e seus Bonecos Gigantes, Maracatu Nação Maracambuco, entre outros.

No polo Marco Zero, em Recife, o carnaval encerrou com os shows de Alceu Valença, Elba Ramalho e com o frevo do maestro Spok. A festa só acabou às 6h com o Orquestrão arrastando os foliões mais resistentes em grande cortejo pelas ruas do bairro histórico.

Em outros circuitos do carnaval na capital pernambucana ainda haverá atrações nesta Quarta-Feira de Cinzas, como Mendes e sua Orquestra, Ava Guimarães e Banda.