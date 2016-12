Azul passará a ter voo diário para Bonito e operação com jato Embraer

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras passará a operar um voo diário em Bonito a partir de 6 de fevereiro. As novas operações ampliarão a oferta de assentos, pois, além de mais ligações na semana, os clientes chegarão à cidade a bordo do jato Embraer 190, de 106 poltronas. Atualmente, os voos são cumpridos com o ATR 72, de 70 lugares. A ligação nova será circular com São Paulo (Viracopos) e Corumbá, que passará de quatro voos semanais com destino ao aeroporto paulista para um voo diário – confira os detalhes abaixo.

“Estamos reestruturando a malha de Bonito e Corumbá com São Paulo de modo a ampliar a oferta de assentos e termos ainda mais efetividade nestas operações no Mato Grosso do Sul. Esta novidade trará diversas vantagens a clientes de todo o Brasil, que terão mais opções para chegar, sobretudo, a Bonito”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento e Alianças da Azul.

Com as mais de 50 opções de conexão em São Paulo (Viracopos), clientes da companhia partindo de todas as regiões do país podem chegar a Bonito. A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, conta com diversas opções de pacotes para uma das regiões mais belas do Brasil, com pagamento em até dez parcelas, sem juros.

A novidade para Bonito e Corumbá passa por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

