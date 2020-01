Azul irá operar 18 voos extras durante o carnaval em Campo Grande

As passagens para o período já estão disponíveis nos canais oficiais de venda da companhia - Foto: Reprodução

As festas de fim de ano passaram e, a partir de agora, todos os olhares se voltam para a festa popular mais tradicional do país: o carnaval. Para atender a demanda adicional de Clientes no período, a Azul disponibilizará 740 voos extras entre 21 e 26 de fevereiro. Campo Grande será a base com o maior volume de novos mercados em operação, com 18 frequências adicionais e 678 assentos extras. As passagens para o período já estão disponíveis nos canais oficiais de venda da companhia.



Campo Grande-Londrina, Campo Grande-Maringá, Campo Grande-Presidente Prudente e Campo Grande-São José do Rio Preto serão os mercados inéditos, que não contam com operações regulares da companhia. Nas rotas Campo Grande-Campinas e Campo Grande-Cuiabá, em que a Azul já opera, também haverá incremento de voos. Comparada com a folia do ano passado, a Azul ampliará a oferta de voos em 13%, movimentando frequências extras em 51 aeroportos espalhados pelo país.



"Estamos sempre atentos às oportunidades e necessidades de nossos Clientes. Por isso, preparamos uma operação que atende ao desejo dos mineiros que quiserem viajar neste período. Com a maior malha aérea do país, que atende a 106 cidades brasileiras, a Azul oferecerá diversas opções para os foliões nato e para quem quer relaxar no feriado prolongado", destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.



Os dias 21 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, e 26, quarta-feira de cinzas, serão as datas-pico, com o maior volume de decolagens.