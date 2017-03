Azul faz mudança em seu website para atender novas regras da resolução 400 da Anac

Para atender as novas regras da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Azul passa a informar, a partir de hoje, em seu website, o valor total da passagem, que inclui a tarifa do bilhete e a taxa de embarque. Dessa forma, ao realizar uma pesquisa, o Cliente irá visualizar o valor integral do bilhete, já incluindo as taxas de embarque. O consumidor deve estar atento aos detalhes e valores ao comparar preços de diferentes companhias. A Azul disponibiliza um campo de busca, na parte superior da tela, chamado de “resumo da viagem”, que permite ao Cliente conferir os valores descriminados separadamente.

A Azul estava preparada para atender a todas as novas regras da Resolução 400 no dia 14/03, mas após a decisão da Justiça Federal de São Paulo no dia 13/03, - cerca de três horas antes da norma entrar em vigor - que suspendeu os artigos 13º e 14º referentes à franquia de bagagem, foi necessário um tempo maior para reajustar os sistemas tecnológicos. Desta maneira, nas últimas 48 horas, a Azul readequou todos os sistemas de modo a refletir apenas a parte da norma que continua vigente.

