Azul abrirá novos mercados na alta temporada de julho e terá cerca de mil voos extras

A menos de dois meses das férias de julho, a Azul já se prepara para atender ao acréscimo de demanda na alta temporada, com a inclusão de novos mercados domésticos, aumento de voos internacionais e um total de aproximadamente mil operações extras em 19 aeroportos. As bases que mais receberão frequências adicionais são, naturalmente, os maiores hubs (São Paulo [Viracopos], Belo Horizonte e o Recife), mas com novidades como Goiânia-Salvador, Rio-Recife, BH-Fortaleza, e o aumento de voos em rotas como Curitiba-Recife, em Fernando de Noronha e Morro de São Paulo. O Nordeste terá a maior fatia de voos extras.

“Estamos muito entusiasmados com a chegada da alta temporada de julho, com uma extensa preparação que envolve o planejamento de malha aérea e demais setores da companhia, para garantir que todos possam aproveitar as férias. Neste ano, apostamos em novos mercados e, logicamente, nas regiões mais procuradas pelos turistas”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

Os aeroportos que receberão voos extras da Azul são: São Paulo (Viracopos e Guarulhos), Belo Horizonte, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Recife, Salvador, Foz do Iguaçu, Teresina, São Luís, Fortaleza, Natal, Maceió, Curitiba, Ilhéus, Valença (Morro de São Paulo), Cuiabá e Goiânia. No âmbito internacional, as operações adicionais chegarão a Fort Lauderdale/Miami e Orlando (Estados Unidos).

Nos hubs de São Paulo (Viracopos), Belo Horizonte e Recife, a ampla conectividade da Azul permitirá que Clientes de todo o Brasil possam acessar as regiões mais procuradas pelos turistas nos períodos de descanso e lazer.

Confira, a seguir, todas as novidades da Azul para a alta temporada de julho (horários locais):

Recife-Rio de Janeiro (Santos Dumont) Novo mercado para a alta temporada Origem Saída Destino Chegada Frequência Rio de Janeiro (Santos Dumont) 6h00 Recife 8h45 Diária Recife 13h15 Rio de Janeiro (Santos Dumont) 16h05 Diária Belo Horizonte-Fortaleza

Novo mercado para a alta temporada Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte 10h30 Fortaleza 13h25 Segunda a sábado Fortaleza 14h00 Belo Horizonte 16h55 Segunda a sábado Recife-Fernando de Noronha

Inclusão do terceiro voo diário (atual: dois voos diários) Origem Saída Destino Chegada Frequência Recife 9h15 Fernando de Noronha 11h25 Diária Fernando de Noronha 12h00 Recife 12h00 Diária Recife-Teresina

Inclusão do segundo voo diário (atual: um voo diário) Origem Saída Destino Chegada Frequência Recife 9h15 Teresina 10h50 Diária Teresina 20h00 Recife 21h35 Diária Viracopos-Teresina

Inclusão do segundo voo diário (atual: um voo diário) Origem Saída Destino Chegada Frequência São Paulo (Viracopos) 16h15 Teresina 19h25 Diária Teresina 11h25 São Paulo (Viracopos) 14h35 Diária Belo Horizonte-São Luís

Inclusão de seis voos semanais (atual: um voo diário) Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte 10h15 São Luís 13h10 Domingo a sexta São Luís 13h45 Belo Horizonte 16h40 Domingo a sexta Belo Horizonte-Recife

Inclusão do quarto voo diário (atual: três voos diários) Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte 6h00 Recife 8h35 Diária Recife 22h10 Belo Horizonte 0h45 Diária Viracopos-Foz do Iguaçu

Inclusão do segundo voo diário (atual: um voo diário) Origem Saída Destino Chegada Frequência São Paulo (Viracopos) 15h40 Foz do Iguaçu 17h20 Segunda a Sexta Foz do Iguaçu 18h30 São Paulo (Viracopos) 20h10 Segunda a Sexta Recife-Natal

Inclusão do quarto voo diário (atual: três voos diários) Origem Saída Destino Chegada Frequência Natal 18h20 Recife 19h15 Diária Recife 18h00 Natal 18h58 Diária Recife-Maceió

Inclusão do quarto voo em dias pico (atual: três voos diários) Origem Saída Destino Chegada Frequência Recife 19h40 Maceió 20h35 Segundas, Quintas e Sextas Maceió 18h55 Recife 19h40 Segundas, Quintas e Sextas Viracopos-Ilhéus

Inclusão de um voo diário (atual: dois voos semanais) Origem Saída Destino Chegada Frequência São Paulo (Viracopos) 23h05 Ilhéus 1h10 Diário Ilhéus 5h30 São Paulo (Viracopos) 7h40 Diário Viracopos-Salvador

Inclusão de cinco voos semanais (atual: quatro voos diários) Origem Saída Destino Chegada Frequência São Paulo (Viracopos) 7h45 Salvador 10h15 Segunda, terça, quinta, sexta Salvador 10h45 São Paulo (Viracopos) 13h10 Segunda, terça, quinta, sexta Salvador 14h35 São Paulo (Viracopos) 17h05 Domingo São Paulo (Viracopos) 18h00 Salvador 10h15 Domingo Belo Horizonte-Salvador

Inclusão do quarto voo diário (atual: três voos diários) Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte 17h35 Salvador 19h20 Diária Salvador 19h15 Belo Horizonte 21h00 Diária Belo Horizonte-Maceió

Inclusão de um voo diário (atual: três voos semanais) Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte 12h00 Maceió 14h15

Veja Também

Comentários