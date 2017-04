Governador lança a Semana do Trabalhador em evento na Funtrab

Campo Grande (MS) – Ao abrir a Semana do Trabalhador, nessa segunda-feira (24.4), o governador Reinaldo Azambuja disse que Mato Grosso do Sul tem muito a comemorar ao manter-se em primeiro lugar no ranking nacional em geração de empregos, em números acumulados em um ano, e ter sido o segundo Estado que mais postos de trabalho ofertou no mês de março.

Azambuja enfatizou, na oportunidade, que a manutenção dos postos de trabalho no Estado é fruto de um esforço coletivo – governo e empresariado -, onde a gestão estadual garante a sustentabilidade fiscal e os investimentos, enquanto o mercado absorve as atratividades na diversificação da economia local e nos benefícios fiscais, contribuindo assim para a geração de vagas de trabalho. Confira o vídeo.

