Aviões dos EUA e da China têm encontro "pouco seguro" no Mar da China Meridional

Um avião de alerta antecipado da China e um navio de patrulha da Marinha dos Estados Unidos tiveram um encontro "não seguro" sobre o Mar Meridional da China esta semana, afirmou o Comando norte-americano do Pacífico, o primeiro incidente conhecido desde que Donald Trump chegou à presidência do país.

A interação entre o avião chinês KJ-200 e o P-3C norte-americano aconteceu na quarta-feira em espaço aéreo internacional, afirmou o porta-voz do Comando do Pacífico, Robert Shuford.

Ele não especificou o que não foi seguro dentro do encontro, embora o termo geralmente implique voos muito próximos. Shuford afirmou que o avião norte-americano estava em uma missão de rotina e operando de acordo com as leis internacionais.

O governo chinês não respondeu à questões enviadas pela reportagem. Por outro lado, o porta-voz do Departamento de Defesa das Filipinas, Arsênio Andolong, expressou preocupação, uma vez que o incidente aconteceu próximo à um banco de areia localizado dentro da zona exclusiva econômica do país, mas que também é reivindicada pela China.

Incidentes do tipo são comuns na região, à qual a China reivindica total soberania. Embora o país respeite a liberdade de navegação na região, ela se opõe a atividades militares dos EUA, especialmente a coleta de sinais de inteligência. Fonte: Associated Press.

