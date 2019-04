Avicultores querem a inclusão da atividade no PROAPE

Campo Grande (MS) – A inserção da Avicultura no PROAPE – Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul foi a principal pauta da reunião entre o governador Reinaldo Azambuja e representantes da AVIMASUL – Associação de Avicultores de Mato Grosso do Sul.

Para o Presidente da AVIMASUL, Adroaldo Hoffmann a inclusão da atividade no Programa pode beneficiar produtores e Governo do Estado.

Segundo ele a avicultura sofreu demais em 2018 e precisa se recuperar.

O presidente da AVIMASUL se diz animado com a receptividade do Governo do Estado.

A produção de carne de frango em Mato Grosso do Sul totalizou 408,2 mil toneladas em 2018. O resultado consolidado foi divulgado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul e mostra que o volume é 1,8% menor que as 416 mil toneladas produzidas no ano anterior.

No mercado internacional, ao longo deste ano, as vendas do tipo in natura totalizaram 156 mil toneladas, com receita de US$ 275,3 milhões, representando queda de 10% no volume e 14,4% na receita em relação a 2017, quando o estado negociou com outros países 173,4 mil toneladas e faturou US$ 321,9 milhões. A China ocupou o primeiro lugar com 23,9% da receita total com exportações, respondendo por US$ 65,7 milhões.

Apesar do cenário de elevação no mercado de aves, o produtor precisou desembolsar mais para poder produzir. Em dezembro de 2018 a relação de troca média foi um quilo de frango abatido para 11,69 quilos de milho, com queda de 10,63% quando comparado ao igual período de 2017 quando foi possível adquirir 13,09 quilogramas de milho.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)