Avião russo pega fogo ao aterrissar e deixa ao menos 40 mortos

O incêndio em um avião da companhia aérea estatal russa Aeroflot que fez neste domingo, 5, um pouso de emergência no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, matou ao menos 40 das 78 pessoas a bordo do voo SU1492.

O avião Sukhoi modelo Superjet 100 decolou às 18h02 (12h02 em Brasília) deste mesmo aeroporto com destino a Mursmank, no extremo norte do país. Nove minutos depois, no entanto, a tripulação declarou uma emergência e retornou para a capital, onde fez o pouso de emergência, 28 minutos depois da decolagem. "Não conseguiram na primeira tentativa e, na segunda, o trem de pouso impactou contra a pista", disse uma fonte dos serviços de emergência à agência Interfax.

Um vídeo divulgado por emissoras russas mostra a aterrissagem do avião. Em outras imagens, publicadas nas redes sociais, é possível ver os passageiros usando os escorregadores de emergência inflados após o pouso. Em um vídeo, a aeronave aparece em chamas em alta velocidade logo após tocar o solo, mas não fica claro se o fogo começou ainda no ar.

De acordo com a agência Ria Novosti, um problema elétrico teria causado o incêndio. Um passageiro, no entanto, relatou que um raio teria atingido a aeronave depois da decolagem. "Acabamos de decolar e o avião foi atingido por um raio (...) O pouso foi difícil. O avião quicou na pista como um gafanhoto", relatou Petr Egorov ao jornal russo Komsomolskaya Pravda.

Segundo o site Flightradar24, especializado no monitoramento de voos, o piloto informou sobre um incidente às 18h11. O incêndio carbonizou a parte posterior do aparelho.

Citando uma fonte anônima, a Interfax disse que o avião teria pousado com os tanques cheios de combustível porque teria perdido contato por rádio com os controladores de tráfego aéreo e "era perigoso realizar uma manobra para esvaziar os tanques voando sobre Moscou".

O Flightradar24, no entanto, mostra que a aeronave sobrevoou a capital russa em círculo duas vezes antes de fazer a aterrissagem de emergência. "Foi aberta uma investigação criminal por violações das normas de segurança", indicou o Comitê de Investigação da Rússia.

O Superjet 100 foi o primeiro avião civil projetado na Rússia após o colapso da União Soviética. Motivo de orgulho na época de seu lançamento, desde então tem sido criticado e teve pouquíssima aceitação fora do mercado russo.

Desde que começou a voar em 2008, este é o segundo acidente com vítimas em que um Superjet 100 se envolve, segundo o banco de dados Aviation Safety Network. (Com agências internacionais).