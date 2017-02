Avião fez pouso de emergência devido leitura atípica do painel, diz Avianca

O avião da empresa Avianca que precisou fazer um pouso de emergência às 7h41 de hoje (23), apresentou uma leitura atípica no painel, motivo pelo qual o comandante optou por retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, de onde o avião havia decolado. Segundo nota da empresa, a aterrissagem foi feita com segurança e o desembarque dos 156 passageiros, que iriam para Recife, transcorreu normalmente.

A empresa informou que está prestando a assistência necessária aos clientes, providenciando reacomodações em outros voos. “A Avianca Brasil lamenta pelo desconforto, mas ressalta que preza, acima de tudo, pela segurança de seus clientes e colaboradores”, diz a nota.

Segundo a concessionária que administra o terminal, a aeronave está estacionada no pátio e não houve impacto sobre as demais operações de partidas ou chegadas de outros aviões.

No Aeroporto de Congonhas, na zona Sul da cidade, as operações também estão normais para pousos e decolagens. No início da noite de ontem (22) ocorreu um princípio de incêndio em uma das turbinas do Airbus A320, da Latam, logo após a decolagem, às 18h48. A aeronave seguiria para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves / Confins, em Belo Horizonte, com 134 passageiros e seis tripulantes. O vôo teve de ser interrompido e não houve feridos.

Por meio de nota, a Latam informou que devido aos fatos ocorridos ontem (22), até o momento, a operação no Aeroporto de Congonhas hoje registrou 47 voos cancelados e 19 alternados. “A forte chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo causou o fechamento do aeroporto entre as 17h19 e 17h55. As operações no aeroporto também foram interrompidas entre as 18h41 e 21h06 em decorrência do indício de fogo em uma das turbinas da aeronave A320 matrícula PT-MZY, ocorrido durante a decolagem do voo JJ3264, que foi interrompida. O voo estava previsto para sair às 17h40”.

A companhia esclareceu que suas operações já estão sendo normalizadas e os passageiros estão recebendo a assistência necessária.

Veja Também

Comentários