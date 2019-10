Avião de pequeno porte não consegue decolar e acaba em canteiro do Campo de Marte

Um avião de pequeno porte apresentou falhas durante decolagem no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista na manhã desta quinta-feira, 31. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as cinco pessoas que estavam a bordo da aeronave saíram ilesas.

Por volta das 8h30, o avião estava se preparando para decolar, quando saiu da pista e foi parar no canteiro da via. Os bombeiros do aeroporto foram acionados para prestar atendimento.

A aeronave tinha como destino o Aeroporto José Cleto, no município de União da Vitória, no Paraná. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está investigando os motivos para o avião não conseguir decolar.