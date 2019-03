Avião de pequeno porte cai na Rodovia Dom Pedro I em São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu do Rio de Janeiro e fazia um pouso de emergência na via quando colidiu levemente com um veículo, no sentido de Campinas. A corporação recebeu o chamado às 10h39 e enviou ao local sete viaturas do 19º Grupamento.

De acordo com o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, não houve necessidade de intervenção, mas somente prevenção por causa do combustível da aeronave. As causas do acidente são desconhecidas e serão investigadas.