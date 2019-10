Avião de pequeno porte cai e deixa três mortos e três feridos em Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, dia 21, no bairro Caiçaras, na região noroeste de Belo Horizonte, e provocou a morte de três pessoas. Outras três também ficaram feridas. A aeronave atingiu quatro veículos que estavam entre as Ruas Minerva e Belmiro Braga. Ainda não há informações sobre quem são as vítimas - se eram ocupantes da aeronave ou pessoas que estavam na área atingida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete viaturas e um helicóptero prestam atendimento às vítimas. O local da queda fica próximo ao Aeroporto Carlos Prates, utilizado para aulas de curso de preparação para pilotos. Nas redes sociais, internautas registram o momento da tragédia.

Outro acidente

Em abril deste ano, um avião de pequeno porte caiu no mesmo bairro e uma pessoa morreu carbonizada. A queda da aeronave foi entre as Ruas Minerva e Anadir.