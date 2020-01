Avião das forças dos EUA cai em área do Taleban

Um avião das forças americanas caiu ontem no Afeganistão em circunstâncias ainda misteriosas numa região controlada pelos taleban, que afirmaram que ele foi "abatido". "Uma investigação está em curso sobre as causas do acidente, mas não há indícios de que foi provocado por um tiro inimigo", disse o porta-voz das forças americanas no Afeganistão, o coronel Sonny Leggett.

O avião caiu ao leste da cidade de Ghazni, numa região dominada pelo Taleban, o que complica o envio de socorristas e investigadores. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.