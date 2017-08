Avião com destino à Alemanha volta para o Rio depois de pane durante vôo

Um avião da Lufthansa que decolou do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão no Rio de Janeiro na noite de ontem (20) teve que voltar devido à pane em uma turbina durante o vôo. De acordo com a concessionária RioGaleão, que administra o aeroporto, o voo partiu às 22h37 de ontem e retornou para o aeroporto à 1h10 de hoje.

Ainda segundo a RioGaleão, a aeronave 747-8 permanece na pista do Aeroporto do Rio de Janeiro. O próximo voo da companhia áerea alemã tem previsão de saída às 22h10 de hoje.

