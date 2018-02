Avião cai no Irã com cerca de 60 pessoas a bordo

Aeronave de companhia iraniana que levava cerca de 60 pessoas caiu no sul do Irã neste domingo, de acordo com a mídia estatal.

O avião iria de Teerã para Yasuj, uma pequena cidade ao norte de Shiraz, de acordo com a agência oficial de notícias da República Islâmica.

Reza Jafarzadeh, porta-voz da Organização de Aviação Civil do Irã, disse à TV estadual que o avião havia sido fabricado pela ATR da Europa e pertencia à Aseman Airlines do Irã.