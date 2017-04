Avião cai em Cassilândia, MS

Peças do avião ficaram espalhadas no local do acidente, próximas da árvore atingida pela aeronave / Divulgação

Uma aeronave com duas pessoas caiu na tarde desta sexta-feira (14) em Cassilândia, na região leste de Mato Grosso do Sul, a 437 quilômetros de Campo Grande.

Durante a queda, o avião de pequeno porte atingiu uma árvore. Não houve explosão. A ocorrência está sendo atendida pelo 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar, de Paranaíba (MS).

A informação inicial, não confirmada por fontes oficiais, é de que piloto e passageiro são de Itajá (GO) - cidade vizinha. O voo estaria sendo realizado em Cassildândia pelo fato do hangar da aeronave ficar no aeroporto do município.

Veja Também

Comentários