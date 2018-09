Avenida Paulista ficará aberta para carros no domingo de eleições

A Avenida Paulista, na região central da capital, ficará aberta aos veículos, no domingo, 7 de outubro, dia do primeiro turno das eleições. Ao contrário dos outros domingos, a via não será bloqueada para o lazer de ciclistas e pedestres.

Segundo a Prefeitura, a abertura completa da avenida garante acesso e deslocamento irrestrito aos eleitores que votam nos colégios da região.

A abertura da via aos veículos no domingo de eleição atende ao pedido feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que solicitou a suspensão do Programa Ruas Abertas para o dia o próximo dia 7.