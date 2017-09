Avenida Afonso Pena será interditada neste domingo para realização da corrida Detran-MS

A entrega dos Kits de corrida, será feita no sábado (23) das 8h às 14h, na Praça do Rádio Clube em Campo Grande / Divulgação

No próximo domingo (24.9) o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) realizará em Campo Grande, a Corrida de Rua alusiva a SNT 2017, com largada às 8h na Praça do Rádio.

Por este motivo o Detran-MS informa que a Avenida Afonso Pena terá interdição total, do Círculo Militar até o Shopping Campo Grande, com previsão para ser liberada às 10h.

O evento faz parte da Semana Nacional de Trânsito de 2017, que tem como tema “#Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”, e por finalidade conscientizar a sociedade sobre sua responsabilidade no trânsito, valorizando atitudes que estimulem a segurança viária, focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Ao todo 1500 atletas fizeram a inscrição para os percursos de 5 Km e 10Km. A entrega dos Kits de corrida, será feita no sábado (23) das 8h às 14h, na Praça do Rádio Clube em Campo Grande.

Os eventos esportivos da Semana Nacional de Trânsito têm os seguintes apoiadores: Fenabrave-MS – Sincovems, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores (SindCFC-MS), Sindicato dos Despachantes Documentalista de MS e Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de Mato Grosso do Sul.

