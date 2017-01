Avalanche soterra hotel na Itália e deixa 30 desaparecidos

Uma avalanche soterrou um hotel 4 estrelas numa região montanhosa e afetada por terremotos no centro da Itália, deixando ao menos 30 pessoas desaparecidas, autoridades locais informaram nesta quinta-feira.

Segundo a mídia italiana, a avalanche cobriu o Hotel Rigopiano, de três andares e localizado na região de Abruzzo, a cerca de 45 quilômetros da cidade litorânea de Pescara. Ontem, a área foi sacudida por tremores, incluindo um terremoto de magnitude 5,7, mas ainda não está claro se foi essa a causa da avalanche.

Um integrante das equipes de resgate disse à agência de notícias Ansa que o incidente causou mortes, mas a informação ainda não foi confirmada. Pelo menos uma vítima teria sido removida com vida do local, de acordo com a SKY TG24.

O sobrevivente, identificado como Giampaolo Parete, de 38 anos, relatou a médicos que sua esposa e dois filhos foram soterrados na avalanche. Parete estava dentro de seu carro no momento do incidente. Fonte: Associated Press.

