Avalanche mata ao menos oito estudantes e fere outros 40 no Japão

Oito estudantes do ensino médio morreram depois que uma avalanche atingiu-os enquanto estavam treinando escalada em uma estação de esqui nesta segunda-feira na cidade de Nasu, na província de Tochigi, no Japão.

De acordo com o prefeito, 40 outras pessoas ficaram feridas, sendo que duas delas estão em estado grave. A cidade de Nasu fica a 190 quilômetros ao norte de Tóquio. Acredita-se que 14 pessoas ainda estejam desaparecidas.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres disse que oito pessoas foram encontradas sem

sinais vitais.

Segundo a mídia do Japão, os estudantes estavam participando de um curso de três dias do programa de formação para membros de clubes de montanhismo de sete escolas da região. Fonte: Associated Press.

