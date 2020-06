Auxílio emergencial pago indevidamente deverá ser devolvido

O Ministério da Cidadania foi notificado para cancelar todos os pagamentos indevidos e o Ministério Público Estadual também será acionado para eventuais medidas judiciais cabíveis. - ( Foto:SECOM MS)

Todos os 1.126 auxílios emergenciais pagos indevidamente a servidores públicos ativos e inativos em Mato Grosso do Sul terão que ser devolvidos. Os pagamentos indevidos somam R$ 719,4 mil.

O levantamento, que apontou as irregularidades, foi feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), e mostrou que 259 desses servidores poderão responder a processo administrativo e judicial, por falsidade ideológica.

Lembrando que um critério da ilegibilidade da concessão é a existência de emprego formal ativo e/ou ser beneficiário de qualquer serviço previdenciário.

De acordo com o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, os benefícios irregulares foram pagos principalmente a aposentados e pensionistas (84,9% dos casos) e servidores da Educação (12,7%, sendo a maioria professores convocados).

O Ministério da Cidadania foi notificado para cancelar todos os pagamentos indevidos e o Ministério Público Estadual também será acionado para eventuais medidas judiciais cabíveis.