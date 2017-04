Autorizado concurso da Polícia Civil com 210 novas vagas para delegado, agente e escrivão

Campo Grande (MS) – Está autorizado o concurso público da carreira Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com 210 novas vagas. O documento foi assinado pelo Governador Reinaldo Azambuja e o edital deve ser publicado nos próximos dias, em data a ser definida pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Na tarde desta segunda-feira (10), o assessor jurídico do Governo do Estado, Felipe Mattos, se reuniu com presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-MS), Giancarlo Miranda, e anunciou a autorização de concurso público.

Ao todo, o governador autorizou a abertura de 210 novas vagas, distribuídas em 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia.

As carreiras de Escrivão e Investigador de Polícia requerem certificado de conclusão ou diploma escolar de nível superior em qualquer área de formação, registrado no Ministério da Educação. Para Investigador de Policia é exigido ainda a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria “B”, “C” ou “D”. Ambas as funções pagam remuneração de R$ 3.668,17.

Para delegados (3ª classe da carreira) é exigido o bacharelado em Direito e a remuneração inicial é de R$ 14.229,49.

