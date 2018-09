Autorizada abertura de extensões dos Centros de Educação Profissional em unidades prisionais de MS

Documento prevê o oferecimento de cursos de Formação e de Qualificação Profissional nas unidades de extensão.

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) autorizou, nessa quinta-feira (27.9), a abertura de extensões dos Centros de Educação Profissional em 30 unidades prisionais do Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Com a medida, cursos de Formação Inicial, Continuada e de Qualificação Profissional estarão presentes nas extensões, por intermédio dos Centros da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Resolução/SED nº 3.482, as extensões – localizadas em colônias, centros e estabelecimentos penais – passarão a oferecer os cursos nas regiões de atuação dos Centros de Educação Profissional de Campo Grande, Naviraí, Dourados, Camapuã e Aquidauana.

Mais informações sobre a localização dos centros e extensões, na página 3 da edição nº 9.751 do DOE.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues