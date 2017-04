Autoridades suecas confirmam que suspeito de ataque é uzbeque de 39 anos

Autoridades suecas confirmaram neste sábado que o homem que foi detido por ser suspeito de ter realizado o ataque com caminhão que deixou 4 pessoas mortas na sexta-feira, em Estocolmo, tem 39 anos e é natural do Uzbequistão. A mídia sueca já havia antecipado essas informações, que ainda não haviam sido confirmadas pelas autoridades.

O chefe de polícia sueca, Dan Eliason, disse que as autoridades estão confiantes de que prenderam o homem que realizou o ataque. "Não há nada que nos diga que temos a pessoa errada", disse em uma coletiva de imprensa, mas acrescentou que não sabe de outras pessoas envolvidas no ataque. "Não podemos excluir isso".

Eliason também disse que a polícia encontrou algo no caminhão que "poderia ser uma bomba ou um objeto incendiário, ainda estamos investigando".

O promotor Hans Ihrman disse que o suspeito ainda não falou com autoridades e não podia confirmar se era residente legal na Suécia. Anders Thornberg, chefe do Serviço de Segurança Sueco, disse que os serviços de segurança e agências de segurança de outras nações investigam o ataque. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários