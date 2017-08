O chefe de polícia de Houston, Art Acevedo, afirmou que as autoridades resgataram duas mil pessoas de inundações na cidade, em decorrência da tempestade tropical Harvey.

Segundo Acevedo, ainda há 185 pedidos de resgate urgentes e que o objetivo é resgatar essas pessoas até o final do dia.

Harvey tocou o solo da costa do Texas na sexta-feira de noite como um furacão de categoria 4. No entanto, foi rebaixado para uma tempestade tropical. Fonte: Associated Press.

