Autoridades do Irã e da Coreia do Norte querem estreitar relações entre os países

Autoridades do Irã e da Coreia do Norte disseram que os dois países querem estreitar relações, segundo uma nota da agência de notícias do Parlamento iraniano divulgada hoje.

De acordo com a reportagem, o orador do parlamento, Ali Larijani, teria dito que o país "sempre procurou a estabilidade da relação com a Coreia do Norte".

Larijani falava a Choe Thae-bok, presidente da Assembleia Suprema do Povo da Coreia do Norte, em visita ao Teerã. Ele também disse que ambos os países deveriam melhorar as relações econômicas.

Thae-bok elogiou as melhorias econômicas e de defesa do Irã e disse que "a Coreia do Norte está procurando melhorar as relações com o país".

A reportagem ainda disse que ambas as autoridades reclamaram das "intervenções dos Estados Unidos em países independentes". Thae-book está no Irã para participar da conferência internacional em apoio aos palestinos. Fonte: Associated Press.

