Autoridades de Porto Rico "têm de nos ajudar mais", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que as autoridades de Porto Rico "têm de nos ajudar mais" na resposta aos desastres causados pelo furacão Maria. Trump contesta, assim, as críticas de que o governo federal tenha sido fraco na resposta ao desastre.

Ao partir para uma visita à ilha nesta terça-feira, Trump elogiou a resposta de seu próprio governo à crise em Porto Rico, assegurando a repórteres que "é agora reconhecido o excelente trabalho que temos feito", mas que "no nível local têm que nos ajudar mais". "No Texas e na Flórida nos deram as mais altas qualificações e digo algo a vocês: creio que em Porto Rico nos saímos igualmente bem e é na realidade uma situação muito mais difícil", afirmou.

O presidente deve ficar cerca de cinco horas em Porto Rico, onde se reúne com equipes de resgate, autoridades locais e encontra alguns dos 3,4 milhões de habitantes afetados cujas vidas, nas palavras do próprio Trump, foram "esmagadas". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários