Autoridades da Bahia retomam buscas por desaparecidos de naufrágio

As buscas por desaparecidos no naufrágio da embarcação "Cavalo Marinho 1", na Bahia, foram retomadas na manhã desta sexta-feira, 25, pelo Corpo de Bombeiros, Marinha e embarcações menores. Dos 124 passageiros que estavam a bordo, 17 ainda estão desaparecidos.

À reportagem, o capitão Luciano, coordenador das buscas, disse que a força-tarefa voltou à área do acidente com mergulhadores do Corpo de Bombeiros e embarcações da Marinha.

Das 18 vítimas confirmadas, 15 estão identificadas - duas crianças, dez mulheres e três homens. As duas crianças mortas são um bebê de seis meses, que não resistiu após tentativas de reanimação em uma ambulância, e um menino de dois anos, encontrado junto aos corpos da mãe e da avó.

O barco virou por volta das 6h30 da manhã da quinta-feira, 24, poucos minutos após iniciar o trajeto entre a Ilha de Itaparica e Salvador. De acordo com testemunhas, no momento chovia e ventava forte. Na tentativa de se abrigar do mau tempo, os próprios passageiros teriam se aglomerado em um dos lados do barco, o que pode ter feito a embarcação adernar.

