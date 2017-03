Autoridades da áerea de turismo de MS dialoga com empresários do setor em Três Lagoas

Campo Grande (MS) – A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) participa da 3ª Feira da Cadeia Produtiva da Indústria Brasileira de Árvores (Três Lagoas Florestal). O maior evento do setor florestal no país acontece de 28 a 30 de março.

Nessa quarta-feira (29), o diretor presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, e o secretário de Estado, Jaime Verruck (Semagro), se reuniram com o trade turístico e secretários municipais de turismo da região de Três Lagoas, na sede do Sebrae local. Na ocasião foram discutidas as demandas da Costa Leste do estado e apresentadas as estratégias para o turismo estadual que serão adotadas até 2018.

Para Bruno, a Costa Leste é uma importante região turística de Mato Grosso do Sul. “Nesse primeiro diálogo da nova gestão vamos levantar as perspectivas do trade para depois avançar de fato em ações de fomento ao turismo”, destaca o diretor presidente.

Durante os três dias de evento, a Semagro terá um estande permanente no espaço onde técnicos dos órgãos vinculados (Iagro, Agraer, Imasul, Fundação de Turismo, Fundect) estarão à disposição para orientar e auxiliar os participantes. Além de prestar atendimento sobre o turismo do estado, a Fundação de Turismo disponibilizará orientações sobre o Cadastur – sistema de cadastro do Ministério do Turismo de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo.

O Três Lagoas Florestal é uma realização do Governo do Estado, por meio da Semagro e Sebrae-MS. O evento acontece até a noite desta quinta-feira (30), na Arena Mix (BR 262, Jardim Angélica), em Três Lagoas.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Nolli Corrêa (Semagro)

