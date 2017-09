Autoridades cortam eletricidade em bairro de Houston alagado após furacão Harvey

Equipes da prefeitura de Houston, no Estado do Texas, nos Estados Unidos, começaram a desligar neste domingo a energia elétrica em uma área inundada no oeste da cidade por volumes liberados dos reservatórios de Addicks e Barker. O prefeito de Houston, Sylvester Turner, ordenou a evacuação da região em meio a temores de que as equipes de emergência não conseguiriam chegar ao local se fosse necessário. Segundo porta voz da prefeitura de Houston, porém, cerca de 300 pessoas ainda não atenderam à ordem de evacuação.

A água dos dois reservatórios está transbordando para o rio Buffalo Bayou, que passa pela cidade e tem inundado bairros que o margeiam. De acordo com autoridades do Corpo de Engenheiros do Exército, a liberação de água é necessária para aliviar a pressão sobre os reservatórios provocada pelas chuvas decorrentes do furacão Harvey e abrir espaço para eventuais novas precipitações.

Funcionários da empresa de energia local estão indo de porta em porta para advertir as pessoas que ainda não deixaram suas casas em áreas alagadas que a energia elétrica está sendo cortada. Oficiais acreditam que algumas residências da região podem permanecer sob a água por duas semanas.

O furacão Harvey, que atingiu os EUA na semana passada, teve o pior efeito para as comunidades ao longo da costa do Texas com seus ventos fortes e chuvas recordes. Mais de 45 pessoas morreram devido à tempestade, segundo autoridades locais. Esse número ainda pode aumentar enquanto se aguarda a investigação de outras mortes. Fonte: Associated Press.

