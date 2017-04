Autoridades americanas se preparam para indiciar Assange, diz jornal

Autoridades americanas estão se preparando para indiciar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, de acordo com o site da rede be notícias CNN e com o jornal The Washington Post.

Possíveis acusações incluem conspiração, roubo de propriedade do governo e violação da lei de espionagem, segundo o jornal.

O movimento vem na esteira da liberação de 8 mil documentos pelo WikiLeaks que revelam segredos sobre ferramentas de ciberespionagem da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos EUA.

Na semana passada, o diretor da CIA, Mike Pompeo, denunciou o grupo como um "serviço de inteligência hostil" e uma ameaça à segurança nacional dos EUA. Fonte: Associated Press.

