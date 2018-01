Autoridades afegãs confirmam morte de 18 pessoas em ataque a hotel de luxo

As autoridades do Afeganistão informaram hoje (21) que 14 estrangeiros e quatro afegãos morreram durante o ataque talibã contra hotel Intercontinental de Cabul, que terminou neste domingo, após 12 horas de enfrentamento. Seis insurgentes foram mortos. As informações são da Agência EFE.

"Confirmamos que, no ataque de ontem (20) à noite, 18 pessoas morreram, 14 delas estrangeiras e quatro afegãos", disse o porta-voz do Ministério de Interior, Nasrat Rahimi. Ele acrescentou que as vítimas eram de países como Ucrânia, Grécia, Quirguistão e Venezuela, e que outros três estrangeiros ainda não foram identificados.

Rahimi disse que 11 mortos são funcionários da companhia aérea afegã Kam Air. Uma fonte da companhia aérea disse à Efe que a empresa confirmou até agora a morte de dez funcionários estrangeiros, oito ucranianos e dois venezuelanos.