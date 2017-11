Autoridade que criou lei do Brexit diz que Reino Unido pode interromper processo

A autoridade que criou a legislação para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o chamado Artigo 50, disse que o país pode parar o processo legalmente a qualquer momento antes do prazo final, em 2019.

John Kerr, que escreveu o Artigo 50 do tratado do Brexit disse que "embora as negociações de 'divórcio' prossigam, as partes ainda são casadas...podemos mudar de ideia a qualquer momento".

Segundo Kerr, o governo britânico induziu os eleitores a acreditarem que o processo é irreversível e não possível de ser interrompido.

Na segunda-feira, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, alertou que não irá tolerar tentativas "de bloqueio à vontade democrática do povo britânico, com os esforços de desacelerar a saída do país da UE". Fonte: Associated Press.